Türk professordan bədbin açıqlama: "Payıza qədər peyvənd mümkün deyil, hətta peyvənd tapılsa da..."

Türkiyənin Mərmərə Universiteti professoru Atila Qaraalp yeni növ koronavirusun peyvəndi ilə bağlı diqqətçəkən açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, professor ABŞ, Çin kimi ölkələrin peyvənd çalışmaları ilə bağlı danışarkən bunları deyib:

"Bu ölkələrin hamısı böyük ehtimalla peyvənd hazırlanması yolunda ilk addımı atıblar. Peyvənd hazırlamış ola bilərlər, yəni virusa qarşı təcrübədə peyvənd yaratmış ola bilərlər. Amma klinik araşdırmanın müəyyən qaydaları var ki, bu da uzun zaman alacaq".

Peyvəndin istifadəyə hazır hala gəlməsi üçün önümüzdə uzun bir zaman olduğunu vurğulayan Qaraalp əlavə edib:

"Bu gün peyvəndi istehsal etdik. Dərhal peyvəndi xəstələrə və sağlam insanlara tətbiq edək deyə bir şey yoxdur. Bu işin qaydası belədir. Klinik araşdırma zamanı 2 məsələ var: Birincisi, istehsal edilən peyvənd həqiqətən virusa qarşı təsirlidirmi? İkincisi, etibarlıdırmı? Tibbin təməl qanunu ilk öncə zərər verməməkdir. Biz peyvənd hazırlayırıq deyərkən virus yoluxdursaq, bu çox pis bir vəziyyət olar".

Professor bildirib ki, önümüzdəki ay, ya da payızda peyvəndin hazır olması mümkün deyil.

Mənbə: Haber7

