Son günlər karantin rejimi ilə əlaqədar imkansız ailələrə yardım etməyi ilə gündəmləri zəbt edən idmançı Kamil Zeynallı ötən gün instaqramda canlı yayımda olub.



Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Kamil canlı yayımda qızı haqqında danışıb:



"Qıza qurban olaram. Yüz oğlum olsa, qızımın atılan dırnağı olmaz. Qızım gəlin köçəndə mən də onunla gedəcəm. Kürəkənim qızımı incitsə, onun nəslini ağladaram. Qız tamam başqa şeydir. Biz hamımız istəyirik ki, qızım ya həkim, ya da vəkil olsun".

