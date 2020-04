İngiltərə gələn həftə peyvəndin insan üzərində sınaqlarına başlayır

İngiltərənin Oksford Universitetində aparılan koronavirus peyvəndi çalışmalarında müxtəlif heyvanlar üzərində aparılan təcrübələr müsbət nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaçılar gələn həftə peyvəndin insan üzərində sınağını həyta keçirəcəklər. İlkin mərhələdə 510 nəfərdə təcrübə ediləcək. Araşdırmaçıların sentyabr ayında milyonlarla insan üçün peyvəndin hazır olacağına ümid etdikləri bildirilib.

Araşdırmaya rəhbərlik edən professor Adrian Xil bu barədə bildirib:

"Gələn həftə insanlar üzərində sınaqlara başlayırıq, peyvəndi bir neçə heyvan üzərində test etdik. Biz bir universitetik, onlarla doza hazırlaya bilən kiçik bir ev istehsal təsisimiz var. Bu dünyaya tədarük etməyə yetəcək qədər deyil".

Mənbə: DailyMail

