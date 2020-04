Bərdədə qonşular arasında kütləvi dava, 6 nəfər xəsarət aldı

Bərdə rayonunda kütləvi dava olub.

Metbuat.az trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Köbər kəndi ərazisində baş verib.

Kənd sakinləri Baxşeyiş Quliyev, oğulları və yaxın qohumları- Zaur Quliyev, Orduxan Quliyev, Ağa Quliyev, Vaqif Quliyev, Sərxan Quliyev və İntiqam Quliyevlə birgə yeyib-içərək sərxoş vəziyyətdə kənd sakinləri Ədalət Əliyev və onun qohumları - Kənan Əliyev, Sərdar Əliyev, Aydın Əliyev, Etibar Əliyev, Elşad Süleymanova yumruq, ağac və dəmir parçaları ilə vuraraq ağır bədən xəsarətləri yetiriblər.

Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Keçirilən əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Baxşeyiş Quliyev, oğlu Orduxan Quliyev və əmisi oğlu İntiqam Quliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb.



