​Yaponiyada koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar bütün ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edilib

Yaponiyada koronavirus pandemiyasına görə, bütün ölkə daxilində fövqəladə vəziyyət elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qərar parlamentdə müzakirə olunduqdan sonra hökumətin növbədənkənar iclası zamanı açıqlanıb.

Belə ki, bildirilib ki, fövqəladə vəziyyət mayın 6-dək davam edəcək.

Xatırladaq ki, Yaponiya baş naziri Şinzo Abe aprelin 8-də paytaxt Tokioda, Osaka şəhərində və digər 5 prefekturada fövqəladə vəziyyət elan etmişdi.

Bu günədək Yaponiyada 8 600-dən çox insan koronavirusa yoluxub, 178 nəfər bu virusdan həyatını itirib.

