2 metrlik sosial məsafə yetərsizdir, ən azı 8 metr... - ABŞ alimləri açıqladı

ABŞ-ın Massaçuests Texnologiya İnstitutu mütəxəssisləri koronavirusun bir asqırmaqla təxminən 8 metrə qədər yayıldığını açıqlayıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırmaçılar asqırmağın koronavirusun bilinən əlamətlərindən biri olmasa da, virusun yayılmasına səbəb olan yollardan biri olduğunu qeyd ediblər. Bu araşdırma nəticəsində 2 metrlik sosial məsafənin yetərsiz olduğu ortaya çıxıb.

Araşdırma heyətinə rəhbərlik edən professor Ludia Bouribia xəstənin fizioloji durumuna görə asqırdığı zaman virusun yayıldığı məsafənin 7-8 metr olduğunu təqsidqləyib. Araşdırma qrupu insan asqırdığı zaman virusun necə yayıldığını göstərən bir video görüntü hazırlayıblar.

Mənbə: Haberler.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.