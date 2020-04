Naxçıvan və Bakı arasında uçuşlar bərpa edilə bilər

Karantin müddətinin uzadılması ilə bağlı aidiyyəti qurumların rəy və təklifləri təhlil edilir. Ölkənin sanitar epidemioloji vəziyyəti müzakirə olunur. Bu əsasda karantin müddətinin davam etməsi barədə qərar qəbul olunsa ictimaiyyətə geniş məlumat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezidentin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

H.Hacıyev qeyd edib ki, bu prosesdə dünyadakı vəziyyət də nəzərə alınacaq.

Prezidentin köməkçisi əlavə edib ki, Naxçıvan və Bakı arasında uçuşların bərpası məsələsinə də baxıla bilər.

