"Ölkəyə qayıtmaq üçün ümumilikdə bu günə qədər 47 ölkədən 5 104 müraciət daxil olub".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, müraciətlərin əsas istiqaməti müvəqqəti çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı olub:

"Belə hallara da rast gəlinib ki, bəzi şəxslər yaranmış vəziyyətdən sui-istifadə edib".

