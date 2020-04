Yaz fəslində insanların immuniteti zəifləyir. Ona görə bu fəsildə virus və soyuqdəymə xəstəliklərinə tutulma halları artır.

Metbuat.az bildirir ki, bu səbəbdən immuniteti mütləq gücləndirmək lazımdır.

Bununla bağlı hazırlanan videomaterialı təqdim edirik:

