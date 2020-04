Türkiyənin 81 əyalətində və böyük şəhər statusu olan digər 30 əyalətdə komendant saatı tətbiq ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunula bağlı Türkiyənin Daxili İşər Nazirliyi qərar verib.



Bildirilir ki, komendat saatı 17-19 aprel tarixlərində tətbiq ediləcək. İki gün ərzində insanların zəruri ehtiyaclarının qarşılanması üçün aidiyyatı orqanlara tapşırıqlar verilib.

