Niderlandda bir gün ərzində 1061 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Niderland Milli Səhiyyə İnstitutu məlumat yayıb.



Bildirilib ki, bununla da ölkədə virusa yoluxanların sayı 29 min 214-ə çatıb. Koronavirus qurbanlarının sayı isə 181 nəfər artaraq 3315 olub. Hazırda xəstəxanalarda 9309 nəfər müalicə alır.

