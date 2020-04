Birdəfəlik ödəmə alan işsizlər - FOTOLAR

İşsiz şəxslərə birdəfəlik ödəmənin verilməsi prosesi gündəlik davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, ödəniş edilərkən işsiz şəxslərin telefon nömrələrinə bu barədə SMS göndərilir. Mesajda “Azərpoçt” MMC qeyd edildikdə şəxs istənilən poçt şöbəsinə, bank göstərildikdə isə həmin bankın istənilən filialına şəxsiyyət vəsiqəsi ilə müraciət edərək birdəfəlik ödəməni əldə edir.



Xatırladaq ki, aprelin 9-dan işsizlər də birdəfəlik ödənişin edilməsinə başlanıb və artıq 140 min işsiz şəxs üçün birdəfəlik vəsait bank filiallarına və poçt şöbələrinə köçürülüb.





















