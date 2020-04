Türkiyənin Mardin vilayətinin Derik rayonunda koronavirusdan ölən 41 yaşlı Nurəddin Çinar ölüm səbəbini əvvəlcədən paylaşıbmış.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çinarın keçən ilki paylaşımı hər kəsi təəccübləndirib.

İki uşaq atası olan Çinar ötən il "Facebook"da geniş yayılmış "Adına görə necə öləcəksən" tətbiqindən istifadə edərkən "ölümcül virus" cavabını almış və bunu sosial media hesabında paylaşmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.