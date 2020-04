Koronavirusun müalicəsi üçün Azərbaycana gələn həkimlər - FOTO

Artıq məlum olduğu kimi, Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə xaricdə təhsil alan 19 azərbaycanlı mütəxəssis çarter reyslə ölkəmizə gətirilib.

Həmin həkimlərin TƏBİB, Heydər Əliyev Fondu, İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, Səhiyyə Nazirliyi və Ümümdünya Səhiyyə Təşkilatının birgə yaratdığı REACT-C19 adlı layihədə çalışacağı bildirilir.

Sözügedən mütəxəssislərin Türkiyənin seçilmiş universitetlərində təlimlər keçib, praktiki təcrübələr əldə etdiyi deyilir.

Həmin həkimlərin fotolarını təqdim edirik

