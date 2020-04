Amerikalı aktyor Brayan Dennexi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor daha çox “Rembo: Birinci qan” filmində canlandırdığı polis şerifi rolu ilə yadda qalıb.

81 yaşında vəfat edən aktyorun ölüm səbəbinin koronavirus olmadığı bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.