Qazaxıstanın Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus “MiQ-31” təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Karaqanda şəhəri yaxınlığında baş verib. Qəza nəticəsində iki hərbçi xəsarət alıb.



Aviasiya qəzasının araşdırılması ilə bağlı komissiya yaradılıb.

