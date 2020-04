Fransa prezidenti Emanuel Makron yeni növ koronavirusla bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ingilis "Financial Times" qəzetinə danışan Makron Fransa, Almaniya və İtaliyanın Çin və ya Rusiya ilə müqayisə edilməsinin mümkün olmadığını deyib:

"Çinin koronavirusa nəzarətdə bizdən daha yaxşı olduğunu deyəcək qədər saf olmayaq. Bilmirik. Açığı, bilmədiyimiz şeylər oldu".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.