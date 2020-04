BMT Azərbaycana təşəkkür edib

BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyi Heydər Əliyev Mərkəzinə - Azərbaycanın əsas memarlıq simvollarından birinin üzərində Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bayrağının təsvir olunmasına görə dərin minnətdarlığını bildirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, BMT bu həmrəyliyi və dəstəyi yüksək qiymətləndirib.

"Mübarizənin ön cəbhəsində olan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) minlərlə əməkdaşı ilə birgə virusla mübarizə aparan üzv dövlətləri və onların cəmiyyətlərini, xüsusilə də bu pandemiyadan daha çox əziyyət çəkənləri, məsləhət, təlim, avadanlıq və həyati əhəmiyyət daşıyan xidmətlərlə dəstəkləyir.

ÜST və BMT-nin digər agentlikləri ölkədə COVID-19 pandemiyasının səbəb olduğu təcili problemləri həll etmək üçün Azərbaycan hökuməti və digər tərəfdaşlarla sıx əməkdaşlıq edir.

Azərbaycanın bu çətin sınaqdan alnıaçıq çıxmasına dəstək olmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Biz birlikdə daha güclüyük və birlikdə bu böhrana qalib gələcəyik", - nümayəndəlikdən bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.