Çində koronavirus yenidən başladı: Son sutkada evlərdən 1290 cəsəd tapıldı

Çinin Vuhan şəhərində tətbiq edilən karantin zamanında yetərsiz səhiyyə sistemi nəticəsində evdə ölənlər son sutkada meydana çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vuhanda evlərdən son bir gündə 1290 nəfərin cəsədi tapılıb. Bununla da Çində koronavirusdan ölənlərin sayı 4 min 632-ə çatıb. Bildirilib ki, evdə ölənlər daha əvvəl statistikaya əlavə edilməyiblər, buna görə də, rəqəmlər yalnış olub.

Qeyd edək ki, virusun meydana gəldiyi Çində son günlərdə digər ölkələrə nisbətən az yoluxma və ölüm halları aşkarlanırdı.

Mənbə: Haberler.com

