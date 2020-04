Koronavirusun zərər verdiyi daha 4 orqan aşkarlandı

Ötən ilin sonlarında Çinin Vuhan şəhərində meydana gələn və bütün dünyaya yayılan yeni növ koronavirusun orqanlara vurduğu zərərlə bağlı araşdırmaçılar yeni faktlar ortaya qoyublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, Çin və Nyu-Yorkdakı mütəxəssislər tərəfindən aparılan araşdırmalarda "Covid-19" virusunun ürək, böyrək, qaraciyər və bağırsaqlara da zərər verdiyi təsbit edilib. Eyni zamanda mütəxəssislər vurğulayıblar ki, koronavirus sonra çatdıqdan sonra insanlar ciddi bir ruhi xəstəliklə üz-üzə qalacaqlar.

Daha əvvəl isə virusun beyin və sinir sisteminə də zərər verdiyi məlum olmuşdu. Alimlər həmçinin koronavirus xəstələrində ürək əzələsi iltihabına və ani ürək dayanmasına da yol aça biləcək ritm pozulmasına rast gəldiklərini bildiriblər.

Mənbə: haberler.com

