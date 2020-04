​Milli Məclis Avropa Şurası Parlament Assambleyasına etiraz məktubu göndərib

Milli Məclis Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində keçirilən qondarma “seçkilər”i pisləmədyinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına etiraz məktubu göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.

O bildirib ki, AŞPA-nın bu qondarma “seçkilərə” münasibət bildirməməsi təəssüf doğurur. S.Qafarova həmçinin anti-milli qüvvələri tənqid edib. O qeyd edib ki, həmin anti-milli qüvvələr ermənilərin maraqlarına xidmət edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.