“Hökumətin hesabatı ilə bağlı 31 deputatın təklif və tövsiyələri yazılı olaraq Nazirlər Kabinetinə göndərilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün Milli Məclisin plenar iclasında spiker Sahibə Qafarova bildirib.

O deyib ki, digər deputatların da təklif və tövsiyələri varsa, təqdim edə bilərlər: “Həmin təkliflər də Nazirlər Kabinetinə göndəriləcək”.

