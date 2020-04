Koronavirus xəstələrinə baxan 23 yaşlı tibb bacısı ölü tapıldı: Ölüm səbəbi isə ... - FOTOLAR

İngiltərdə koronavirusa yoluxmuş xəstələri müalicə edin 23 yaşlı gənc qız evində ölü tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərənin qərbində yerləşən bir xəstəxananın ambulator şöbəsində çalışan 23 yaşlı Şarlotta Kop ötən gün evində ölü tapılıb.

Hadisə baş verməmişdən öncə gənc qadın sosial media hesabında insanları virusdan qorunmaqda dəyanətli olmağa, qaydalara əməl edib səbr göstərməyə çağıran bir post paylaşıb. Uzun müddətdir koronavirusa yoluxan xəstələrin müalicəsi ilə məşğul olan gənc qadının ölüm səbəbi bilinmir. Onun Covid 19 dan yoluxub ölə biləcəyi istisna edilmir.

Qeyd edək ki,hazırda İngilətərədə koronavirusa 103 min insan yoluxub onlardan 13 min nəfəri isə virusun qurbanı olub.

Mənbə:Cnntürk.com

