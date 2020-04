Dünya bu qadından danışır: "Burada hər şey puldur, pulu yoxdur deyə bacıma baxmadılar, öldü" - VİDEO

Dünyada yeni nön koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyon 184 mini keçib, ABŞ isə yoluxanların ən çox olduğu ölkədir. Ölkədə səhiyyə sisteminin çökdüyü və xəstəxana xidmətlərinin yetərsiz olduğu müzakirə edilirdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, internetdə yayılan bir video bunu bir daha sübut edib. ABŞ-da yaşayan bir qadın yayımladığı video görüntülərdə qeyd edib ki, koronavirusa yoluxan bacısına pulları olmadığı üçün xidmət göstərməyiblər. O, ölkədə "hər şeyin pul olduğunu" qeyd edib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

Mənbə: Haber7

