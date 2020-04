Koronavirusdan sağalan 107 yaşlı nənə: Görün nə yeyir... - FOTOLAR

Koronavirusu məğlub edən 107 yaşlı nənə Türkiyədə bu xəstəliyə qalib gələn ən yaşlı insanlardandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, 107 yaşında Covid-19-u məğlub edən nənənin sağlamlıq sirrləri çox insanlar üçün maraqlıdır. Bir həftə müddətində İstanbul Təhsil Araşdırma Xəstəxanasında yeni bir növ korona virusu (Kovid-19) müalicə aldıqdan sonra xəstəxanadan evinə göndərilən 107 yaşındakı Havahan Qaradəniz, güclü immunitet sistemi sayəsində dünyaya təsir edən bu xəstəlikdən qurtula bilib.

Öskürək və yüksək hərarət şikayətiylə xəstəxanaya 7 apreldə gətirilən və testlər nəticəsində koronavirus testi müsbət olan Havahan Qaradəniz, bir həftədə xəstəliyi məğlub edərək sağalıb. O, indi həkimlərinin evdə təyin etdiyi 14 günlük karantin müddətini tamamlayır. Malatyanın Pötürge bölgəsində anadan olmuş və 8 yaşından sonra İstanbula böyüyən Karadeniz 1982-ci ildə həyat yoldaşını itirdi. 4 övladı, 11 nəvəsi və 15 nəvəsi var. Səhər tezdən oyanan və hər gün 5 dəfə namaz qılan nənə, hər gün türk qəhvəsini içir və səhər yeməyi üçün kərə yağı, qaymaq, bal, süd tükədir. Qatıq ilə qarışdırılmış qaynadılmış buğda ən sevimli yeməklərdən biridir.



Xolesterol və şəkər problemi olmayan 107 yaşlı nənə şirniyyat və meyvələr yeməyi sevir. Bu yaşa qədər heç bir əməliyyat keçirməyən Karadəniz, 107 yaşında olmasına baxmayaraq çox yaxşı bir yaddaşa sahibdir.

"Allaha şükür ki, yaxşı yaşadıq"

Qaradəniz, yaşının çox olmasına baxmayaraq bu xəstəliyin öhdəsindən gəldiyini söyləyib:



"Şükür Allaha yaxşı yaşadıq. Xəstəliyim yoxdu. Əlbətdə, yaşlandıqda hər şey dəyişdi. Uşaqlarımın mənim üçün bişirdiyi hər şeylə doyuram. Allah övladlarımı qorusun."

O, sağalmasına kömək edən həkimlərə təşəkkür edib.

"Sağlamlığınızı istəyirəm. Allah köməyiniz olsun bizə baxırsınız. Bu kiçik bir şey deyil. Heç bir şey bilmirdik, xəstəliyim ortaya çıxdı. Nə oldu? Həkimlər olmasaydı nə olardı? Gözəl həkimlərimiz var, təşəkkür edirəm.''

Mənbə:NTV

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.