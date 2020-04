Azərbaycanda karantin rejiminin uzadılacağı ilə bağlı Açıqlama - VİDEO

Hazırda həm Azərbaycanda, həm də dünyadakı mövcud vəziyyəti, o cümlədən pandemiyanın yayılma sürətini nəzərə alsaq, karantin rejiminin uzadılması labüddür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu REAL-a TƏBİB-in Yoluxucu xəstəliklər üzrə İşçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyir.

O, müddətin nə qədər uzadılacağına gəlincə, bunun xəstəliyin gedişatından asılı olduğunu, vəziyyətin dəyərləndirilməsindən sonra məlum olacağını deyir.

TƏBİB-in rəsmisi rejimin qısa müddətə uzadılacağını güman edir.

Karantin qaydalarının yumşaldılmasına gəlincə, bunun üçün yalnız Azərbaycanda yox, eyni zamanda dünyada xəstəliyə səbəb olan virusun yoluxma qabiliyyəti zəifləməlidir.

Eyni zamanda xəstəliyə yoluxmuş insanların kliniki vəziyyəti kritik olmamalıdır. Vasif Əliyev yalnız bundan sonra karantin vəziyyətində müəyyən yumşalmaların ola biləcəyini deyir.

O ki qaldı ölkəmizdə xəstəliyin pik həddinə çatacağı vaxta, TƏBİB-in rəsmisi bunu müəyyən etməyin mümkün olmadığını deyir. Çünki Azərbaycanda ciddi karantin rejimi mövcuddur və xəstəlik nəzarət altındadır:

Qeyd edək ki, indiyə qədər ölkəmizdə 1 283 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Onlardan 460 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 15 nəfəri vəfat edib, 808 nəfərin isə xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.