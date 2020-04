Belçikada çəkilən və dünya mediasında yayımlanan foto Avropada gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Belçikanın Limburq bölgəsindəki 34 min əhalisi olan Lommel qəsəbəsində qoruyucu geyimdə olan bir nəfərin koronavirusdan ölən şəxsin tabutunu sobaya atdığı görüntülər çəkilib. Bu foto məşhur "AP" agentliyi tərəfindən yayımlanıb və böyük səs-səda doğurub.

Qeyd edək ki, 11 milyondan çox əhalisi olan Belçikada son sutkada 417 nəfər ölüb, ölənlərin sayı 4 min 857 olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.