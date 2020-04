Bu şəxslər üçün kommunal ödənişlər LƏĞV OLUNA BİLƏR - AÇIQLAMA

“Qaz və işıq sərfiyyatı ehtiyacı olan insanlar üçün sıfırlansın”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, bu gün Milli Məclisin “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının statusu haqqında”, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Daxili Nizamnaməsi”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında, “Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin komitələri haqqında” qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı millət vəkili Razi Nurullayev deyib.

O bildirib ki, bunlar sadəcə işsiz kimi qeydiyyata düşən şəxslər olmamalıdır: “Bu məsələni 1 həftə ərzində aydınlaşdırmaq mümkündür. Eyni zamanda kiminsə adına torpaq varsa, ona yardım düşməməsi normal deyil. Bu məsələlər həll olunmalıdır”.

