Azərbaycanda iş adamı məktub yazıb intihar etdi

Balakən rayonunda intihar olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə bu gün səhər saatlarında rayonun Qazma kəndində baş verib.

Kənd sakini, 60 yaşlı Zeynəddin Sarıyevin meyiti ailə üzvləri tərəfindən yaşadığı evin həyətyanı sahəsindəki mal tövləsinin çardağında asılı vəziyyətdə aşkar edilib.

Məlumata görə, Z. Sarıyev rayonda ticarətlə məşğul olub, bir neçə yerdə ticarət obyekti var.

Son vaxtlar Z. Sarıyevin ağrılardan və yuxusuzluqdan əziyyət çəkdiyi bildirilir.

Z. Sarıyevin intihar etməzdən əvvəl məktub yazdığı deyilir.

