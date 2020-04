Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 2 milyonu keçib

Dünyada koronavirusdan 558 150 nəfər sağalıb, 147 757 nəfər isə ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, indiyədək 2 200 322 nəfərə COVID-19 diaqnozu qoyulub.

Ən çox yoluxma halları ABŞ (671 475), İspaniya (188 068) və İtaliyada (168 941) qeydə alınıb.

Azərbaycanla sərhəd ölkə olan Türkiyədə 74 392 nəfər yoluxub, 1 643 nəfər ölüb. İranda isə 79 494 nəfər virus daşıyıcısıdır. Son məlumata görə, bu ölkədə 4 958 nəfər pandemiyanın qurbanı olub.

Qeyd edək ki, aprelin 16-na olan məlumata görə, Azərbaycanda qeydə alınmış yoluxma faktlarının ümumi sayı 1 283-dür. İndiyədək ölkəmizdə 15 nəfər virusun qurbanı olub.

Xatırladaq ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Uhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Hazırda virus 210 ölkə və bölgədə qeydə alınıb.

