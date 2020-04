Dövlət Gömrük Komitəsinin əməkdaşları koronavirus (Covid-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirləri çərçivəsində daha 100 ailəyə dəstək göstəriblər.



Aksizli Mallar üzrə Baş Gömrük İdarəsinin əməkdaşları aztəminatlı ailələrə və yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslərə baş çəkərək onlara gündəlik qida məhsullarından ibarət ərzaq sovqatı paylayıb, ailələrlə profilaktik söhbətlər aparıb, xüsusi karantin rejimi dövründə evdə qalmalarını tövsiyə ediblər.

