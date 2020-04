Sovet və rus aktrisası Yevqeniya Uralova vəfat edib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, 79 yaşlı aktirsa ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

Y.Uralova Marlen Xtsiyevin “İyul yağışı” filmində baş rolda oyanıb.

O, ümumilikdə 40-dan çox ekran işində rol alıb.

