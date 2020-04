Lənkəran Şəhər Təhsil şöbəsinə yeni müdir təyin olunub.

Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, nazir Ceyhun Bayramovun əmrinə əsasən, bu vəzifəyə Ülviyyə Əliyeva təyinat alıb.

Qeyd edək ki, Ü. Əliyeva təyinata kimi Lənkəran şəhər Azər Məhərrəmov adına 7 nömrəli tam orta məktəbin direktoru vəzifəsində çalışıb.

