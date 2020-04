190 manatı almaq üçün telefon nömrəsi öz adına olmaya bilər? - AÇIQLAMA

"190 manat məbləğində birdəfəlik ödəmənin alınması üçün qeydiyyatdan keçən şəxslərə müvafiq orqanlar tərəfindən cavab verilmə müddəti mümkün qədər qısaldılıb".

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial təminat siyasəti şöbəsinin müdiri Babək Hüseynov deyib.

Onun sözlərinə görə, qeydiyyatdan keçənlərə 3 gün ərzində cavab verilir: "Bu, ya təyinat, ya da imtina cavabıdır. Bu barədə vətəndaşın mobil nömrəsinə SMS-lə məlumat verilir. Vətəndaş SMS-in gec gəlməsindən narahat olmasın. Əgər vətəndaş qeydiyyatdan keçən zaman orada mobil nömrə qeyd edibsə, ona təyinat olduğu halda, vəsaitin hansı poçtdan götrülməsi barədə SMS gələcək. İmtina olunduqda da göndərilən SMS-də imtinanın səbəbi qeyd edilir".

B.Hüseynov əlavə edib ki, əvvəlki qaydalara əsasən, işsiz kimi qeydiyyatdan keçdikdə şəxsə mütləq SMS göndərilirdi: "İndi isə bu qayda gözlənilmir. Vətəndaşa yalnız ödəniş təyin edildikdə və ödənişdən imtina cavabı verildikdə ona mütləq şəkildə SMS göndərilir".

Birdəfəlik ödəmənin alınması üçün şəxsin işsiz statusu almasının vacib olduğunu deyən B.Hüseynov qeyd edib ki, aparılan araşdırma zamanı işsiz statusu alan şəxsin özünün, yaxud həyat yoldaşının hər hansı yardım, təqaüd, pensiya, sosial müavinət, kompensasiya aldığı, şəxsin aktiv əmək müqaviləsinin olduğu, şəxsin mülkiyyətində pay torpağının olduğu, silahlı qüvvələrdə xidmət keçdiyi aşkarlanarsa, ona birdəfəlik vəsait verilmir.

B.Hüseynovun sözlərinə görə, bu gün işsiz kimi qeydiyyatdan keçmək üçün vətəndaşlardan telefon nömrəsinin öz adına olması tələb edilmir. Hazırda birdəfəlik ödəmənin alınması ilə bağlı onlayn müraciət edən vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN nömrəsi tələb olunur: "Onlarla əks əlaqənin yaradılması üçün 3 metoddan biri təklif edilir. Bunlar kimin adına olmasından asılı olmayaraq ya mobil nömrə, ya elektron poçt ünvanı, ya da şəhər telefonu və faktiki yaşayış ünvanlarıdır".

