Türkiyədə koronavirusdan ölənlərin sayı 126 nəfər artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin səhiyyə naziri Fahrettin Koca deyib.

Onun sözlərinə görə, ölkədə koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 1 769, bu virusa yoluxanların sayı isə daha 4 353 nəfər artaraq 78 546-ya çatıb.

