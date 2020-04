Rusiya Futbol İttifaqı Palatası qış fasiləsində Moskva "Dinamo"sundan ayrılan "Sabah" klubunun futbolçusu Ramil Şeydayevlə sabiq komandası arasındakı sülh müqaviləsini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qurumun rəsmi saytı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bununla da paytaxt təmsilçisinə yeni futbolçuların qeydiyyatı ilə bağlı qoyulan qadağa aradan qalxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.