Bir çoxları kimi məşhurlar da evdə qalıb kökəlməkdən əziyyət çəkirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Şəbnəm Tovuzlu sosial media hesabında paylaşım edib. Belə ki, ev geyimində paylaşdığı fotoda Şəbnəmin kökəldiyi diqqətdən qaçmayıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

