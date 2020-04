Baş nazirdən təhsillə bağlı mühüm QƏRAR

Nazirlər Kabineti "Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi və "Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi və bəzi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 19 yanvar tarixli 11 nömrəli qərarında dəyişiklik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

Qərarla "Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı” təsdiq edilib.

"Orta ixtisas təhsili üzrə ixtisasların Təsnifatı”nın təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin bəzi qərarlarında dəyişikliklər edilməsi və bəzi qərarlarının qüvvədən düşmüş hesab edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 19 yanvar tarixli 11 nömrəli Qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2010, № 1, maddə 57; 2017, № 4, maddə 622) 1-ci hissəsi ləğv edilib.

Bu qərar 2020-ci il 15 sentyabr tarixindən qüvvəyə minir.

