Türkiyədə koronavirus səbəbindən daha bir intihar hadisəsi yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qırğızıstan əsilli 66 yaşlı Kazım Əliyev adlı şəxsin koronavirus testi pozitiv çıxdıqdan sonra o xəstəxanaya yatırılıb. Bir həftə müalicə aldıqdan sonra evə buraxılan şəxs həmin günün axşamı özünü asaraq intihar edib.

Onun koronavirusu uşaqlarına yoluxdurmaqdan narahat olduğu və bu səbəbdən stresə düşərək özünü öldürdüyü ehtimal edilir.

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.