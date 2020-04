"Nobel" mükafatı almış həkimdən ŞOK AÇIQLAMA: "Koronavirusu laboratoriyada onlar yaradıb"

"Nobel" Tibb mükafatını 2008-ci ildə qazanmış fransız həkim Lak Montaqner yeni növ koronavirusun Çinin Vuhan şəhərindəki bir laboratoriyada yaradıldığını deyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Montaqner "Covid-19" virusunun Vuhanda bir heyvan bazarından çıxdığına inanmadığını və bu məsələni yaxşı araşdırdığını qeyd edib:

"Covid-19 Vuhan şəhərindəki bir laboratoriyada hazırlandı. Bu laboratoriya 2000-ci illərdən bəri koronavirusa dair ixtisaslaşmışdı. Bu virus təbii yolllarla meydana gəlməyib, bu bir peşəkar işidir. Bunun hansı məqsədlə edildiyini isə bilmirəm. QİÇS-ə qarşı bir peyvənd yaratmaq istəmiş ola bilərlər".

Mənbə: HaberGlobal

