"Qocalar evləri toplu məzar kimidir, ən azı 6900 cəsəd tapılıb" - "Nyu-York Taymz" qorxunc faktı üzə çıxardı

"Nyu York Taymz" qəzeti koronavirus epidemiyasının mərkəzi olan ABŞ-da qocalar evlərində virusa yoluxub ölənlərin sayı ilə bağlı dəhşətli rəqəmlər açıqlayıb.

Metbuat.az bildirir ki, qəzetin xəbərinə görə, qocalar evlərində koronavirusdan ən azı 6 900 insan ölüb. Bu rəqəm ABŞ-dakı ümumi koronavirus ölümlərinin 1/5 hissəsi deməkdir. Keçmiş Nyu-York vali köməkçisi və "Yoluxucu Xəstəlikləri Azaltma Komitəsi"nin qurucusu Betsi Makkauqey qəzetə verdiyi açıqlamada bildirib:

"Qocalar evləri toplu məzar kimidir. Bu obyektlər aşırı izdihamlıdır və yetlərli xidmət yoxdur Bir nəfər koronavirus xəstəsi belə bunlara səbəb olur".

Qəzetə danışan qocalar evi işçiləri isə yetərincə qoruyucu geyim, maskaların olmadığını qeyd ediblər.

