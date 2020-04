Türkiyədə qocalar evində yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki,Ankarada Çankaya qocalar evində baş verən yanğından 41 qoca xilas edilib.

Xroniki xəstəlikləri olan 10 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib, 25-i nazirliyin digər reablitasiya mərkəzinə, 6-sı isə öz istəyi ilə ailələrinə göndərilib.



Yanğının başvermə səbəbi açıqlanmayıb.

Mənbə:Ahaber.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.