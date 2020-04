Tramp koronavirus ölümlərinə dair proqnozunu dəyişdirdi: "100 minin altında..."

ABŞ prezidenti Donald Tramp "Ağ Ev"də keçirilən mətbuat konfransında koronavirus gündəminə dair açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp daha öncə koronavirus ölümləri ilə bağlı verdiyi rəqəmi dəyişdirib:

"Aldığımız tədbirlərlə bəlkə də milyonlarla həyat xilas etdik. Yaxın zamana qədər virus səbəbindən 100 ilə 240 min insanın ölməsi gözlənilirdi. Ancaq artıq 100 minin altında ölüm olacağını düşünürük. 60-65 min ölümün yaşanacağı bir dövrə giririk".

Donald Tramp həmçinin digər ölkələrə süni nəfəs aparatı yardımı edəcəklərini deyib:

"Hal-hazırda nəfəs aparatı krallığı qurmuşuq, yüz minlərlə aparat istehsal prosesindədir. Bunlara bizim ehtiyacımız yoxdur, bu gün Meksika prezidenti Andres Manuel Lopezlə görüşdüm, onlara bu barədə yardım edəcəyik. Başqa ölkələrə də yardım edəcəyik".

Mənbə: bbc.com

