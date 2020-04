Xarici ölkələrdən Vətənə qayıtmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının qeydiyyatdan keçməsi üçün yaradılan "Evə gedirəm" portalı fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, www.evegedirem.info portalı artıq istifadəçilərin ixtiyarına verilib.

İlkin mərhələdə bu portal vasitəsilə məhz Azərbaycanın Rusiyada yaşayan vətəndaşları qeydiyyatdan keçmək imkanı əldə edəcəklər.

