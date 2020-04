Son günlər imkansız ailələrə yardımı ilə gündəmə gələn idmançı Kamil Zeynallı gözlənilməz hadisə ilə rastlaşıb.

Metbuat.az Oxu24.com-a istinadən xəbər verir ki, ağır vəziyyətdə yaşayan ailənin yardımına gedən idmançı gözlənilmədən hücuma məruz qalıb.

Zibil qutularının arasında yaşayan yaşlı kişi ilə qadına kömək etmək istəyərkən qadın onlara hücum edib.

O, daş parçasını götürərək çəkiliş aparan şəxsə hücum edib.

Kamil Zeynallı buna baxmayaraq ailəyə yardımını davam etdirib.

Ətraflı videoda:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.