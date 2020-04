Səudiyyə Ərəbistanı bayram namazı evdə qılınacaq

Səudiyyə Ərəbistanında koronavirus pandemiyası səbəbindən Ramazan ayında bayram və təravih namazları evlərdə qılınacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ölkənin baş müftisi Əbdüləziz Əl əş-Şeyx deyib.

Baş müfti deyib ki, mövcud vəziyyətlə əlaqədar təravih namazı evlərdə qılınacaq:

“Koronavirusun yayılması uzanır və Ramazan ayının sonuna qədər qabaqlayıcı tədbirlər görmək vacibdir. Ona görəd də bayram namazı da evlərdə qılınacaq”.

Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanında ümumilikdə 7 142 nəfər koronavirusa yoluxub, 87 nəfər isə dünyasını dəyişib.

Mənbə:Habertürk.com

