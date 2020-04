İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin (Ombudsman) Azərbaycanda insan hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsi, müdafiəsinin vəziyyəti haqqında 2019-cu il üzrə məruzəsi Milli Məclisə daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ombudsmanın illik məruzəsi gələn həftə parlamentin İnsan hüquqları komitəsində müzakirəyə çıxarılacaq.

Komitədə müzakirə edildikdən sonra illik məruzə Milli Məclisin plenar iclasına təqdim olunacaq.

Məruzəni parlamentin iclasında Ombudsman Səbinə Əliyeva təqdim edəcək.

