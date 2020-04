Bu gün Milli Məclisdə qanvermə aksiyası keçirilib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsünə qoşulan parlamentin rəhbərliyi, deputatlar, Milli Məclis Aparatının və İşlər İdarəsinin əməkdaşları könüllü olaraq qan veriblər.

Aksiyada həmçinin jurnalistlər də iştirak ediblər.

