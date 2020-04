Avtomatla həmyerlisini öldürmək istəyən Cəlilabad sakini saxlanıldı

Cəlilabad Rayon Polis Şöbəsinə şəhər sakini A.Nuriyevin həmyerlisi olan bir nəfəri öldürmək istəməsi və bu məqsədlə odlu silah əldə etməsi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, dərhal polis əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər görülüb.

Aprelin 17-də saat 4 radələrində rayonun Sərhədabad kəndi ərazisində özünü şübhəli aparan bir nəfər polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, onun A.Nuriyev olması müəyyən edilib.

Şəxsi axtarış zamanı ondan “AKMS” markalı avtomat, 1 ədəd patron darağı, 20 ədəd patron və 1 ədəd deşici alət aşkar edilərək götürülüb.

A.Nuriyev izahatında A.B-nı (şərti) öldürmək məqsədilə odlu silah əldə etdiyini bildirib.

Faktla əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 28,120 və 228-ci maddələri ilə cinayət işi başlanıb.

Cəlilabad rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.