öByük Britaniyada bir sutka ərzində 5526 nəfər koronavirusa yoluxub, 888 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bununla da ölkədə yoluxanların sayı 114 min 217-yə çatıb. Koronavirus qurbanlarının sayı isə 15 min 464 nəfər olub.



